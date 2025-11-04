Песков: Москва перестала передавать США данные о линии фронта в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе рассказал, что в настоящее время Москва не предоставляет американской стороне карты с отметками текущего положения линии в зоне проведения специальной военной операции, пишет ТАСС .

По его словам, такие разъяснения с использованием картографических материалов передавались ранее, когда между сторонами поддерживались контакты.

«Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», — заявил Песков.

Песков также высказался о ситуации с сербским вооружением. Он отметил, что российская сторона была бы крайне обеспокоена, если бы оружие и боеприпасы сербского производства использовались против российских военнослужащих.

Сербию в Кремле традиционно считают братской страной, добавил Песков.

