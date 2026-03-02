Песков: Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана

Россия продолжает общение с руководством Ирана. Страны находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости .

Также Москва продолжает контакты с государствами, которые затронуты иранским конфликтом. В частности речь идет о странах Персидского залива.

Песков отметил, что Россия следит за ситуацией вокруг Ирана и анализирует ее. Москва сохраняет приверженность к политико-дипломатическому урегулированию данного конфликта. Она расстроена деградацией в переговорах Ирана и США.

Официальный представитель Кремля также рассказал, что президент РФ Владимир Путин 2 марта собирается провести международный телефонный разговор, в котором обсудит иранскую ситуацию.

США и Израиль проводят масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы, в том числе ОАЭ. О том, как развивается конфликт, читайте в материале РИАМО.

