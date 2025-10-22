сегодня в 12:51

Песков: дата саммита Путина и Трампа пока неизвестна

Встреча президентов РФ Владимира Путина и Соединенных Штатов Дональда Трампа в венгерском Будапеште нуждается в тщательной подготовке. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, сообщает РИА Новости .

Сроки проведения встречи еще не определили. Это обязательно будет сделано в будущем, отметил Песков.

Однако до этого нужно провести доскональную подготовку. Она потребует времени, добавил пресс-секретарь президента РФ.

16 октября Путин и Трамп поговорили по телефону. Они договорились об организации еще одной встречи в венгерском Будапеште.

