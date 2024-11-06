Первышов поделился впечатлениями о процессе назначения на должности в Кремле
Врио главы Тамбовской области: назначение на должность стало неожиданностью
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Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов поделился своими впечатлениями о процессе назначения на должности в Кремле, сообщает kp.ru.
«Ну, это не приказ, это высокое доверие, я считаю, поэтому, когда тебе доверяет президент, нужно браться и выполнять, и оправдывать», — отметил Первышов.
Он признал, что предложение удивило его. Первышов до последнего момента не знал, с какой целью его пригласили в Кремль, не ожидал, что речь пойдет о руководстве регионом.
На уточняющий вопрос журналиста о том, предупреждал ли кто-либо его о предстоящей встрече, Первышов ответил, что никакой информации не было. Ему просто сообщили, что нужно подъехать на встречу, и это стало неожиданностью.