Первышов поделился впечатлениями о процессе назначения на должности в Кремле

«Ну, это не приказ, это высокое доверие, я считаю, поэтому, когда тебе доверяет президент, нужно браться и выполнять, и оправдывать», — отметил Первышов.

Он признал, что предложение удивило его. Первышов до последнего момента не знал, с какой целью его пригласили в Кремль, не ожидал, что речь пойдет о руководстве регионом.

На уточняющий вопрос журналиста о том, предупреждал ли кто-либо его о предстоящей встрече, Первышов ответил, что никакой информации не было. Ему просто сообщили, что нужно подъехать на встречу, и это стало неожиданностью.