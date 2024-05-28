Первое заседание по делу арестованного Гордона Блэка пройдет 6 июня

сегодня в 06:12

Первое заседание суда по делу арестованного во Владивостоке американского военного Гордона Блэка намечено на 6 июня, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморья.

«Первомайским районным судом города Владивостока назначена дата первого открытого судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина США — 6 июня в 14:00 (07:00 мск)», — сказано в сообщении.

Американца обвиняют в краже 200 тысяч рублей у своей знакомой и угрозе убийством.

Свое расследование инцидента также ведет Пентагон.