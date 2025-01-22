Первое заседание Общественной палаты состоялось в Ленинском округе

В Ленинском городском округе состоялось первое собрание обновленного состава Общественной палаты, где главным вопросом на повестке заседания стало избрание председателя. Единогласным решением членов палаты был избран на эту должность Константин Куракин, который является частью региональной Общественной палаты, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Перед Общественной палатой стоят амбициозные задачи на ближайшие годы. В число приоритетных направлений входит повышение уровня жизни наших жителей и улучшение взаимодействия между государственными органами и обществом. Большое внимание планируем уделять проектам, связанным с социальной инициативой, поддержкой молодёжных инициатив, волонтерства, развитию культурных и спортивных проектов», — приводятся в сообщении слова главы городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе рассказали, что на должность заместителей председателя были избраны Людмила Лернер и новый член палаты Алексей Папин, который является чемпионом мира по кикбоксингу и профессиональным боксером. Также на заседании утвердили восемь комиссий, включая новую по поддержке специальной военной операции, которую возглавил волонтер местного объединения «Дело православных» Михаил Лавринович. Работа комиссий охватывает множество сфер жизни.

Комиссию по дорожному хозяйству, транспорту, ЖКХ, капитальному ремонту, благоустройству территорий, градостроительному и развитию населений возглавил Кирилл Федотов.

Комиссия по развитию спорта, туризма, патриотического воспитания, работе с ветеранами и молодежью, формированию ЗОЖ — Аркадий Денисов.

Комиссия по культуре, возрождению историко-культурного наследия, развитию народных промыслов, архитектуре и СМИ — Юлия Погосьян.

Комиссия по здравоохранению, социальной политике, трудовым отношениям, качеству жизни граждан — Сабина Забирова. Комиссия по науке, образованию, промышленности, инновациям, экономическому развитию, предпринимательству и инвестициям — Дарья Филатова.

Комиссия по общественному контролю, открытой власти, противодействию коррупции, экологии, природопользованию и связи с общественностью — Владимир Песоченко.

Комиссия по развитию добровольческого движения, благотворительности и волонтерству — Наталья Рящина.

«Уверен, что вместе, обращая внимание на нужды каждого жителя, мы укрепим условия, в которых каждый чувствует себя нужным и ценным. Желаю новому составу нашей палаты интересной и плодотворной работы», — добавил Станислав Каторов.

Сообщается, что совместно с главой Ленинского городского округа Станиславом Каторовым в заседании комиссии приняли участие первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель группы по развитию муниципальных общественных палат Татьяной Дмитриевой, председатель комиссии по социальным коммуникациям и обращениям граждан Петр Ульянов, а также летчик-космонавт, Герой России и член Общественной палаты Московской области Андрей Борисенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.