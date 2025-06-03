«Переживать нужно»: Медведев предупредил о возмездии за атаки на аэродромы

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после атак на российские аэродромы обратился к людям, которые «переживают и ждут возмездия». В своем Telegram-канале политик подчеркнул, что «возмездие неизбежно» и переживать нужно — это «свойство нормального человека».

В публикации Медведев обратил внимание, что российская армия активно наступает на поле боя и продолжит занимать новые территории.

«Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Дмитрий Медведев также высказался о российско-украинских переговорах в Стамбуле, второй раунд которых завершился 2 июня. По его словам, эти консультации проводятся «не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях», а для скорейшей победы России и «полного уничтожения неонацистской власти». По его словам, в этом и состоит смысл российского меморандума об урегулировании украинского кризиса, который был обнародован в день переговоров.

1 июня Минобороны России сообщало, что киевский режим устроил теракт с использованием FPV-дронов на военных авиабазах в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. В двух последних регионах из-за атаки вспыхнули пожары на авиатехнике, но возгорания удалось ликвидировать. В остальных областях удары БПЛА были отражены.

В результате украинского теракта на аэродромах никто из военных и гражданского персонала не пострадал, докладывали в оборонном ведомстве. Некоторые из участников атак уже задержаны.