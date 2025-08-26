Перекроют кран: как Орбан может насолить Украине

«Венгрия располагает достаточно широким арсеналом мер давления на киевский режим — как в рамках Евросоюза, так и действуя самостоятельно, как суверенное государство, имеющее общую границу с Украиной. Во-первых, Будапешт уже заблокировал более 40% инициатив ЕС, связанных с оказанием помощи Украине. И, скорее всего, позиция Венгрии будет только ужесточаться: любые новые предложения из Брюсселя будут блокироваться буквально на старте», — сказал Сипров.

Он добавил, что к этой линии, по всей видимости, присоединятся и словаки, которые также пострадали после подрыва нефтепровода «Дружба».

«Во-вторых, в распоряжении Венгрии остаются инструменты торговых ограничений, в первую очередь в сфере сельхозпродукции. Под видом фитосанитарного контроля можно фактически перекрыть вывоз основной части украинского экспорта в страны Европы. Морские маршруты сейчас недоступны по понятным причинам, а значит, останется лишь польское направление», — отметил политолог.

Сипров пояснил, что это создаст для Киева ощутимые и болезненные трудности.