Перекроют кран: как Орбан может насолить Украине
Фото - © РИА Новости
У Венгрии обширный арсенал давления на Украину, включая инструменты давления через Евросоюз, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
«Венгрия располагает достаточно широким арсеналом мер давления на киевский режим — как в рамках Евросоюза, так и действуя самостоятельно, как суверенное государство, имеющее общую границу с Украиной. Во-первых, Будапешт уже заблокировал более 40% инициатив ЕС, связанных с оказанием помощи Украине. И, скорее всего, позиция Венгрии будет только ужесточаться: любые новые предложения из Брюсселя будут блокироваться буквально на старте», — сказал Сипров.
Он добавил, что к этой линии, по всей видимости, присоединятся и словаки, которые также пострадали после подрыва нефтепровода «Дружба».
«Во-вторых, в распоряжении Венгрии остаются инструменты торговых ограничений, в первую очередь в сфере сельхозпродукции. Под видом фитосанитарного контроля можно фактически перекрыть вывоз основной части украинского экспорта в страны Европы. Морские маршруты сейчас недоступны по понятным причинам, а значит, останется лишь польское направление», — отметил политолог.
Сипров пояснил, что это создаст для Киева ощутимые и болезненные трудности.