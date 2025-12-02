сегодня в 23:58

Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов

Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле продолжается более четырех часов, сообщает РИА Новости .

Российский лидер Владимир Путин начал запланированную в Москве встречу со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффоми и зятем Дональда Трамп Джаредом Кушнером около 19.40.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

С американской стороны — предприниматель, инвестор, основатель компании «Affinity Partners» Джаред Кушнер. Спецпосланник президента США считается одним из ключевых участников переговорного процесса по украинскому кризису.

