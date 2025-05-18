Переговоры Австралии и ЕС затягиваются из-за разногласий по экспорту

Основным препятствием остаются разногласия по доступу австралийской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок.

Переговорный процесс, начатый еще в 2018 году, пережил непростые времена — в 2021 году диалог был заморожен после громкого скандала с отменой контракта на французские подводные лодки. Возобновление переговоров стало возможным только после смены правительства в Канберре. Альбаниз особо подчеркнул стратегическое значение потенциального соглашения в условиях нарастающих рисков замедления мировой экономики.

«Наша позиция остается неизменной: мы выступаем за свободную и честную торговлю, но не готовы жертвовать интересами австралийских производителей», — заявил глава правительства.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация требует от обеих сторон готовности к компромиссам, особенно в вопросах сельскохозяйственных квот и стандартов. В то время как Брюссель стремится защитить внутреннего производителя, Канберра настаивает на равных условиях конкуренции для своего экспорта.