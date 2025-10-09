«Передоз»: в МИД прокомментировали угрозы Зеленского о блэкауте

сегодня в 16:58

Ранее Зеленский заявил, что на территории Белгородской и Курской областях произойдет блэкаут, если Россия продолжит обстреливать энергетические объекты постсоветской республики.

«У него, наверное, передоз», — прокомментировала Захарова угрозы Зеленского.

С начала СВО Курская и Белгородская области регулярно подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны киевского режима.

