«Передоз»: в МИД прокомментировали угрозы Зеленского о блэкауте
Захарова объяснила передозом угрозы Зеленского Белгородской и Курской областям
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила «передозом» наркотическими веществами угрозы российским приграничным регионам от президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.
Ранее Зеленский заявил, что на территории Белгородской и Курской областях произойдет блэкаут, если Россия продолжит обстреливать энергетические объекты постсоветской республики.
«У него, наверное, передоз», — прокомментировала Захарова угрозы Зеленского.
С начала СВО Курская и Белгородская области регулярно подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны киевского режима.
