Перед поездкой в Пекин Путин преподнес Китаю ценный подарок

В Китае рассказали, что Путин едет в Пекин не с пустыми руками

Журналисты из КНР рассказали о том, что президент России Владимир Путин перед визитом в Пекин преподнес Китаю подарок, сообщает АБН24 со ссылкой на издание Sohu.

«Столь продолжительный визит в Китай — большая редкость для российской дипломатии, естественно, этот момент привлек к себе большое внимание. Не менее интригующим нюансом стал тот факт, что непосредственно перед отъездом Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», — отметили авторы китайского издания.

Стоит отметить, что Путин должен вылететь в Китай на четыре дня, в течение которых он побывает на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также посетит военный парад в Пекине.

Так, в издании отметили, что незадолго до выезда российского президента, в Китай поступили очень интересные новости. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что РФ готова поставлять Китаю отечественные авиадвигатели. Предложения весьма необычное, по мнению китайцев, так как россияне не любят экспортировать свои новые технологии.

Также интересно, что незадолго до заявления Чемезова США приняла решение остановить поставку силовых двигателей для китайского авиалайнера COMAC C919. Так, шаг России показал Пекину готовность прийти на помощь. Сейчас в РФ есть линейка новых авиационных двигателей, которые могут быть использованы в китайском самолете.