Пентагон заключил рекордный 50-миллиардный контракт с RTX на 20 лет

США закупают оружие и системы поддержки до 2045 года

Министерство обороны США объявило о подписании беспрецедентного соглашения с корпорацией RTX (бывшая Raytheon Technologies) на сумму до 50 млрд долларов, сообщает РИА Новости .

Контракт рассчитан на два десятилетия без права продления и станет основой для перевооружения американской армии вплоть до 2045 года.

В сделку вошли поставки вооружений, аэрокосмических систем и запасных частей, обслуживание и логистическая поддержка на глобальном уровне. Работы будут вестись как в США, так и за рубежом.

Ключевые заказчики: армия США, Агентство оборонной логистики и непосредственно Пентагон. В ведомстве подчеркивают, что контракт охватывает «все аспекты обеспечения обороноспособности» — от производства до послепродажного обслуживания.

RTX, объединяющая Raytheon, Collins Aerospace и Pratt & Whitney, является мировым лидером в производстве ракетных систем (включая ПВО Patriot), авиационных двигателей и технологий радиоэлектронной борьбы. Соглашение совпало с планами Пентагона по модернизации ядерного арсенала и ПРО.