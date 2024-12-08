Пентагон: США сохранят свое военное присутствие в Сирии
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Зампомощника американского министра обороны Даниэль Шапиро заявил, что страна сохранят военное присутствие на востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что военное присутствие США в Сирии направлено только на обеспечение военного поражения боевиков Исламского государства*.
«Призываем все стороны (конфликта) в Сирии защитить гражданское население, в особенности меньшинства», — сказал Шапиро.
Он еще призвал конфликтующих уважать международные нормы и работать над заключением инклюзивного политического урегулирования сложившейся в стране ситуации.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.