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Пентагон: США сохранят свое военное присутствие в Сирии

Зампомощника американского министра обороны Даниэль Шапиро заявил, что страна сохранят военное присутствие на востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости .

Он напомнил, что военное присутствие США в Сирии направлено только на обеспечение военного поражения боевиков Исламского государства*.

«Призываем все стороны (конфликта) в Сирии защитить гражданское население, в особенности меньшинства», — сказал Шапиро.

Он еще призвал конфликтующих уважать международные нормы и работать над заключением инклюзивного политического урегулирования сложившейся в стране ситуации.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.