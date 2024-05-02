Пентагон: РФ и КНР создают и разворачивают противоспутниковое оружие

Россия и Китай якобы разрабатывают и разворачивают противокосмические вооружения на земле и на орбите, заявил помощник главы Пентагона по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб, пишет РИА Новости .

«Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ — это абсолютно так», — сказал чиновник.

При этом как в России, так и в Китае подобные обвинения отвергают, добавил он. Однако, по словам Пламба, Россия якобы «разрабатывает и разворачивает в космосе прототип вооружений кинетического типа», а Китай создал «роботизированные спутники двойного назначения».

Страны могут использовать эти технологии в невоенных целях, однако они же могут быть применены для захвата спутников, добавил помощник главы Пентагона. Вместе с этим Пламб назвал предложения Москвы в Организации Объединенных Наций по проблеме вооружений в космосе «не внушающими доверия», «неверифицируемыми» и «на самом деле лицемерными».