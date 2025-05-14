Пентагон предупредил о реальной угрозе прямого конфликта США с Россией

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На закрытых слушаниях в Сенате США генерал Грегори Гийо, командующий силами обороны Северной Америки, сделал заявление о растущей вероятности прямого военного столкновения с Россией, сообщает ТАСС .

Согласно представленному докладу, украинский кризис продолжает оставаться потенциальным спусковым крючком для конфликта ядерных держав.

«Убеждённость Москвы в ослаблении западного влияния провоцирует опасную конфронтацию, — цитируют документ источники. — При определённых сценариях эскалации мы можем оказаться в состоянии прямого военного противостояния».

Параллельно Пентагон рассматривает другие кризисные точки: Ближний Восток, где сохраняется угроза войны с Ираном, Азиатско-Тихоокеанский регион с риском конфликта из-за Тайваня, Корейский полуостров с потенциальным возобновлением боевых действий.

Эксперты отмечают, что подобные заявления могут сигнализировать о подготовке общественного мнения к возможному ужесточению американской политики. При этом генерал подчеркнул, что ни одна из сторон не заинтересована в открытом конфликте, но «логика противостояния может превзойти политическую волю».

Особую тревогу аналитиков вызывает упоминание «украинского сценария» как наиболее вероятного пути к прямой конфронтации.