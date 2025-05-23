Пентагон предлагает вывести 4,5 тысячи военнослужащих из Южной Кореи

Согласно данным The Wall Street Journal, Пентагон предлагает вывести около 4,5 тысячи военнослужащих с Корейского полуострова и перебросить их на другие стратегические объекты в Индо-Тихоокеанском регионе, включая остров Гуам.

Этот шаг является частью неофициального пересмотра политики Вашингтона в отношении КНДР. Однако окончательное решение по численности контингента будет зависеть от развития ситуации на Украине и продолжения американской военной поддержки Киева, утверждает издание.

Эксперты отмечают, что возможный вывод войск может быть воспринят как сигнал ослабления обязательств США перед союзниками в Азии. В то же время администрация Трампа, вероятно, представит эту меру как оптимизацию военных ресурсов для более эффективного противодействия китайскому влиянию в регионе.

Решение ожидается в ближайшие месяцы после оценки общего развития международной обстановки и консультаций с южнокорейскими партнерами.