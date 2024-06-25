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Пентагон переносит военно-биологические программы с Украины в другие регионы

Пентагон переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в другие регионы. Это связано с тем, что российские бойцы смогли остановить реализацию военно-биологических программ на украинских освобожденных территориях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что в зону повышенного интереса США вошла Африка.

«Мы уже отмечали деятельность ключевых подрядчиков Пентагона на африканском континенте — в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР. Там заказчиками со стороны американского правительства являются управление по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) и Госдепартамент», — отметил Кириллов.

Также начальник рассказал, что для того, чтобы скрыть проводимые исследования, Вашингтон использует сторонних исполнителей. Сюда входят подрядные и посреднические организации.

Кириллов обратил внимание на коммерческое предложение компании «Метабиота», у которого есть пометка «конфиденциально». Оно адресовано научно-исследовательскому институту инфекционных болезней сухопутных войск США и касается подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде.

Согласно документу, минобороны США изучает патогены в странах Африки. Сейчас детальность компании «Метабиота» здесь прекращена.