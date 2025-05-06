Пентагон отменил 11 рейсов с поставками вооружения Украине

Вскоре после инаугурации Дональда Трампа на второй президентский срок, министерство обороны США, возглавляемое Питом Хегсетом, неожиданно приостановило запланированные поставки вооружения Украине, отменив 11 грузовых авиарейсов. Это решение было единолично принято главой Пентагона Хегсетом, без предварительного согласования или информирования ключевых фигур в аппарате национальной безопасности, сообщает «Царьград» .

Агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники, проинформировало, что всего через неделю после начала второго президентского срока Трампа, Хегсет своим распоряжением остановил отправку военной помощи из США на Украину, не поставив в известность высшее руководство страны.

По данным издания, отмене подлежали 11 рейсов, перевозивших артиллерийские снаряды и другие виды вооружений, предназначенных для украинской армии. Источник утверждает, что приказ об отмене исходил непосредственно из офиса Пита Хегсета.

Примечательно, что решение министра обороны держалось в секрете даже от высших должностных лиц, отвечающих за национальную безопасность Соединенных Штатов.

Ранее Дональд Трамп озвучил предложение об увеличении оборонного бюджета США на 13%, что приведет к его росту до 1,01 триллиона долларов в 2026 финансовом году.