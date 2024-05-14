Пентагон отказался от комментариев касаемо обстрелов Белгорода

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Американское министерство обороны отказалось комментировать недавний массированный обстрел Белгорода и, в частности, разрушение части многоквартирного дома, пишет РИА Новости .

«Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили», — ответили в Пентагоне на вопрос журналистов.

Киевские боевики атакуют Белгород почти ежедневно. В минувшее воскресенье в результате удара по жилой многоэтажке обрушился целый подъезд.

Жертвами атаки стали 15 человек. Также вечером обстрелу подвергся еще один дом, где погибли три человека. ВСего ранения получили 27 жителей.