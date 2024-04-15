Пентагон назвал количество уничтоженных силами США дронов и ракет Ирана

Пентагон: силы США поразили более 80 БПЛА и шесть ракет Ирана

Американские вооруженные силы уничтожили более 80 БПЛА и шесть баллистических ракет Ирана в ходе последней атаки на Израиль, пишет РИА Новости со ссылкой на данные центрального командования Пентагона.

«Силы центрального командования при поддержке эсминцев европейского командования успешно уничтожили более 80 БПЛА и как минимум шесть баллистических ракет из Ирана и Йемена, нацеленных на Израиль», — сказано в сообщении.

Ранее секретариат Высшего совета по национальной безопасности Ирана сообщил, что Тегеран не планирует новые военные меры против Израиля.

Также отмечается, что массированный удар ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства был направлен на защиту национальных интересов страны.