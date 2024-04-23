Пекин призвал Вашингтон перестать очернять отношения РФ и КНР

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Соединенные Штаты должны прекратить очернять отношения РФ и КНР, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании китайского МИД, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Соответствующее заявление было сделано на фоне предстоящего визита в Китай государственного секретаря США Энтони Блинкена.

«(США — ред.) не должны очернять нормальные межгосударственные отношения Китая и России, провоцировать блоковую конфронтацию и тем более клеветать на Китай и сваливать на него ответственность», — указал дипломат.

Ранее стало известно, что Блинкен собирается угрожать санкциями китайским властям за «поддержку» оборонно-промышленного комплекса России. Чиновник, по данным СМИ, предупредил Пекин о «карательных мерах».