Патрушев: Запад устраивает провокации в разных частях Трансарктического коридора

Страны Запада начали устраивать провокации на различных участках Трансарктического транспортного коридора. Нельзя исключать прямых нападений на российские корабли и морскую инфраструктуру, на зарубежные суда, объекты, с попыткой переложить вину на Кремль, рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости .

Евросоюз запустил миссию «Балтийский страж», чтобы блокировать Балтийское море. Ее в любой момент могут начать использовать для блокады, отметил Патрушев.

Страны Запада охотятся за российскими и зарубежными кораблями с грузами. Они проводят силовые провокации.

Председатель Морской коллегии РФ сказал, что противники страны хотят в одностороннем порядке пересмотреть нормы международного морского права, а еще занимаются милитаризацией Балтийского моря. Патрушев предложил продумать подход и определить меры в политико-дипломатическом, военном, международно-правовом и иных направлениях.