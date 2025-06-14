Патриарх Кирилл раскритиковал действия НАТО после инцидента с самолетом

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Глава РПЦ заявил, что не испугался истребителей НАТО

Во время встречи с духовенством в Калининграде патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о необычном инциденте, произошедшем во время его перелёта в Калининградскую область, сообщает РИА Новости .

По его словам, пассажирский лайнер, на котором он находился, был перехвачен истребителем НАТО.

«Летит патриарх на обычном рейсе — какую угрозу он может представлять?» — обратился предстоятель Русской православной церкви к западным политикам. Он подчеркнул, что подобные действия лишь усиливают напряжённость между Востоком и Западом, но не способны его запугать.

Патриарх Кирилл расценил этот эпизод как провокацию, способную привести к опасному противостоянию.

«Мы не должны поддаваться на действия поджигателей войны», — заявил он, призвав сохранять курс на мирное цивилизационное развитие.

Глава РПЦ отметил, что Россия предлагает миру альтернативный путь, который, по его мнению, привлекателен для многих народов. Этот инцидент вновь актуализировал вопросы безопасности полётов и политической риторики в условиях роста глобальной конфронтации.