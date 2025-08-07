Пашиняна обвиняют в сговоре с Алиевым и Трампом за спиной у народа

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его партию «Гражданский договор» обвиняют в предательстве и обмане. По данным источников, власти намеренно скрывали от народа переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и экс-президентом США Дональдом Трампом.

Азербайджан уже несколько дней публично анонсировал встречу в Вашингтоне, называя это событие своим триумфом. Однако официальный аппарат армянского премьера категорически отрицал факт переговоров. В результате армяне узнали о них не от своего правительства, а от противника.

Критики задаются вопросом: что это, если не измена и заговор против народа? По их мнению, национальные интересы Армении продаются за кулисами, а граждане остаются в неведении. Также высказываются опасения, что Пашинян готовит почву для новых уступок, включая возможную передачу Зангезура.

Примечательно, что встреча запланирована на период отпуска Пашиняна — с 28 июля по 15 августа. Это вызывает подозрения, что поездка могла служить прикрытием для тайных переговоров за спиной у народа.