Факт того, что армянские власти скрывали подготовку встречи в Вашингтоне — это яркий сигнал о том, что Пашиняну на фоне последних побед азербайджанского лидера Ильхама Алиева пришлось идти на тайные уступки. Однако за такой «жертвой» не стоит ничего, кроме красиво выверенных американскими специалистами формулировок и пустых обещаний Белого дома.

«Пашинян действует не как мудрый государственный лидер, а как политик, которого заботит собственная безопасность. Любой размен — будь то "аренда территории" на 30 лет, будь то делегирование суверенных полномочий США под тем или иным предлогом подается как "мирная инициатива". Но на деле за этими сделками не стоит ничего, кроме попыток обеспечить личное беспечное будущее», — сказал политолог.

По мнению эксперта, больше всего сомнений вызывает сдача в аренду США так называемого Зангезурского коридора. Под видом экономического маршрута, якобы необходимого для увеличения товарооборота, Армения фактически передает контроль над частью своей территории Азербайджану и США. Это создает логистическую и военно-стратегическую связку между Баку и Нахичеванью, а также открывает Турции — члену НАТО — прямой выход на регион. В перспективе это грозит не только утратой контроля над югом Армении, но и превращением страны в марионеточное образование.

«На этом фоне особенно наигранными выглядят попытки США позиционировать себя как медиатора между Арменией и Азербайджаном. Вашингтон исторически не имеет ни глубоких знаний, ни институционального присутствия, ни авторитета в регионе. Их "посредничество" — лишь инструмент геополитической игры против России, а не забота о безопасности Закавказья», — добавил Габдуллин.

В этом контексте роль России и Ирана остается незаменимой. Именно Москва, а не Вашингтон или Брюссель, десятилетиями удерживала баланс интересов в регионе. С 2020 года именно Россия стала гарантом прекращения огня, разместив миротворцев в Нагорном Карабахе, стабилизировав ситуацию и предотвратив полномасштабную эскалацию, заключил эксперт.