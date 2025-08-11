Пашинян позвонил Путину после встречи с лидерами США и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Кремль .

Главной темой разговора двух лидеров стали итоги недавних переговоров в Вашингтоне. Пашинян рассказал Путину о своей встрече 8 августа с Трампом и Алиевым.

Путин подчеркнул необходимость действий, направленных на установление прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Россия выразила готовность помогать нормализации отношений между двумя странами в соответствии с соглашениями 2020–2022 годов. Особое внимание в этой работе будет уделено восстановлению транспортного сообщения в регионе.

«Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса», — говорится в сообщении Кремля.

Лидеры России и Армении также во время разговора успели коснуться нескольких тем, которые входят в двустороннюю повестку дня. Стороны в том числе договорились развивать торгово-инвестиционное сотрудничество.