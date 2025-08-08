Пашинян подписанием мирного соглашения поставит под вопрос нацбезопасность Армении

«Речь, прежде всего, идет о так называемом «Зангезурском коридоре», передача которого станет не просто уступкой, а фактической потерей стратегически важного региона. (Азербайджанский лидер — ред.) Ильхам Алиев действует последовательно: он уже фактически забрал Нагорный Карабах под контроль Баку, а сейчас претендует на приграничные армянские села и коридор, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью и Турцией», — сказал политолог.

По мнению эксперта, для Алиева подписание соглашения — это победа, в то время как для премьер-министра Армении Никола Пашиняна — возможность сохранить власть, манипулируя запросом армянского общества на скорейшее установление «мира» в регионе.

«В реальности же ни о каком стабильном и устойчивом мире речи не идет. Зангезурский коридор превратится в плацдарм турецкого военного влияния у южных границ России, что фактически способствует заходу войск НАТО в этот регион; а проект «Западного Азербайджана» будет воплощаться в жизнь куда более серьезными темпами. Концепция предполагает аннексию Азербайджаном юга Армении и севера Ирана, что поставит под вопрос национальную безопасность Армении, особенно на фоне гипотетического выхода Еревана из ОДКБ», — добавил Булавицкий.