Пашинян: отношения между РФ и Арменией переживают «не лучшие» времена

Пашинян заявил, что отношения с Россией важны для суверенитета Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения с Москвой важны для Еревана, хотя сейчас они и «переживают не лучшие времена». По словам политика, трудно переоценить, как связь с Россией важна для безопасности, суверенитета и безопасности республики, сообщает Life.ru .

Армянский премьер отметил, что его страна не совершала неправильных шагов в сторону России, в связи с чем Москве не в чем упрекнуть Ереван.

Однако «обратных случаев», по мнению Пашиняна, было «много».

В то же время политик подчеркнул, что Армения не собирается враждовать с Россией, несмотря на имеющиеся недопонимая.

По словам Пашиняна, Ереван ценит те огромные положительные стороны, которые были и есть в отношениях с Москвой.