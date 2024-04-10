Пашинян: отношения между РФ и Арменией переживают «не лучшие» времена
Фото - © Флаги России и Армении/Фотобанк Лори
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения с Москвой важны для Еревана, хотя сейчас они и «переживают не лучшие времена». По словам политика, трудно переоценить, как связь с Россией важна для безопасности, суверенитета и безопасности республики, сообщает Life.ru.
Армянский премьер отметил, что его страна не совершала неправильных шагов в сторону России, в связи с чем Москве не в чем упрекнуть Ереван.
Однако «обратных случаев», по мнению Пашиняна, было «много».
В то же время политик подчеркнул, что Армения не собирается враждовать с Россией, несмотря на имеющиеся недопонимая.
По словам Пашиняна, Ереван ценит те огромные положительные стороны, которые были и есть в отношениях с Москвой.