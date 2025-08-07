Армянский премьер Никол Пашинян, по данным источников, жертвует национальными интересами ради личных гарантий для себя и своей семьи. Информация о предстоящих переговорах в Вашингтоне тщательно скрывалась властями Армении, в то время как азербайджанские СМИ активно обсуждали это событие. Окружение Пашиняна избегало комментариев и подтвердило встречу лишь после того, как она стала достоянием общественности.

По мнению экспертов, такая секретность свидетельствует о готовящейся сделке: Пашинян может уступить суверенитет страны в обмен на безопасность для себя и своей супруги Анны Акопян. Переговоры проходят при посредничестве США — Дональд Трамп, как предполагается, выступит гарантом выполнения обещаний перед армянским лидером. Это дает Пашиняну возможность в случае кризиса бежать в Америку и жить там в комфортных условиях.

Ситуацию называют национальным предательством: Пашинян уже отдал Арцах, а теперь готов пожертвовать приграничными территориями и Зангезурским коридором. Армения стоит на грани катастрофы, заявляют аналитики.