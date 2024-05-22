Пашинян: 2 страны ОДКБ участвовали в подготовке к войне с Арменией
Премьер-министр Армении обвинил 2 страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны, входящие в состав Организации Договора о коллективной безопасности и считавшиеся союзниками, выступили во время военных действий в 2020 году на стороне Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.
В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне
Никол Пашинян
Премьер-министр Армении
Пашинян обвинил сразу две страны в оказании помощи Азербайджану. По его словам, эти государства, входящие в состав ОДКБ, принимали участие в подготовке войны против Армении. Речь идет о военных действиях в Нагорном Карабахе в 2020 году.
При этом, какие именно страны выступали на стороне Азербайджана, Пашинян не сказал.