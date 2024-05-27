Пасечник: ВСУ ударили по Луганску кассетными боеприпасами

сегодня в 22:13

Киевские боевики нанесли очередной удар по Луганску с использованием кассетных боеприпасов, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram .

«Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание», — сказано в публикации.

Данные о пострадавших в настоящее время уточняются. На место выехали оперативные и экстренные службы. Ситуация находится на контроле главы ЛНР.

Военкор Юрий Котенок также написал, что ВСУ могли ударить по городу ракетами ATACMS или РСЗО HIMARS. Пострадавшие, по его словам, есть, однако их количество неизвестно.