Париж потребовал объяснить призыв к Макрону «взять винтовку и ехать на Украину»

Итальянского посла во Франции Эмануэлу Алессандро срочно вызвали в МИД страны для объяснений после резких высказываний вице-премьера Италии Маттео Сальвини в адрес президента Эмманюэля Макрона, сообщает РБК .

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Италии, комментируя идею создания «коалиции желающих» для отправки войск на Украину, заявил: «Если Эмманюэль Макрон так хочет, пусть сам туда едет. Надевай каску, бери винтовку и сам езжай на Украину».

По информации источников Radio France, французская сторона выразила протест, указав, что такие заявления противоречат духу доверия и историческим отношениям между странами. В МИД Франции подчеркнули, что риторика Сальвини подрывает недавнее сближение позиций двух государств по вопросу поддержки Украины.

Это не первый случай резкой критики Сальвини в адрес Макрона — в марте 2024 года итальянский политик назвал французского президента «сумасшедшим», обвинив его в эскалации конфликта с Россией.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также ранее выражала скепсис относительно отправки европейских войск на Украину, задаваясь вопросом о возможных последствиях гибели военнослужащих.