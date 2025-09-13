сегодня в 11:39

Памфилова: почти 10 млн россиян поучаствовали в выборах разного уровня

Примерно 10 млн человек поучаствовали в выборах в Единый день голосования. По статистике от 12 сентября, досрочно отдали голоса около 55 тыс. человек в труднодоступной местности и 453 тыс. избирателей в приграничных районах, отметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Через дистанционное электронное голосование голоса отдали 1,3 млн человек. На экстерриториальных участках в Москве участвовали 9 тыс. россиян.

С начала голосования неизвестные совершили около 130 тыс. атак на сайт Центральной избирательной комиссии России. Также 100 атак было совершено на инфраструктуру дистанционного электронного голосования.

Памфилова добавила, что первый день голосования прошел достойно. Она надеется, что мероприятие будет проходить так же и дальше.

Голосование проводится в разных регионах России с 12 по 14 сентября.