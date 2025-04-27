Пакистан не планирует начинать войну с Индией без эскалации

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Пакистан не планирует начинать военные действия против Индии, если с ее стороны не будет эскалации, пишет РИА Новости .

«У нас нет никаких намерений инициировать какие-либо действия, однако если будет какое-либо действие, то будет и реакция, и реакция будет соответствовать действию», — отметил он.

Министр обороны добавил, Пакистан не собирается обострять обстановку.

В конце апреля 2025 года вновь обострился пограничный конфликт Индии и Пакистана в регионе Джамму и Кашмир, длящийся много десятилетий. Пока стороны обмениваются в основном грозными заявлениями, но предыдущий опыт показывает, что дело вполне может дойти до серьезных боестолкновений. Учитывая, что и Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием, это не может не вызывать тревогу во всем мире.