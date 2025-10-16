Падение Макрона: почему президент Франции не попал в топ-50 лучших политиков

Член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко заявила, что последний провал президента Франции Эммануэля Макрона, когда он не попал в топ-50 самых популярных политиков, — это «событие беспрецедентное», сообщает «ФедералПресс» .

«Президент, который когда-то воспринимался как „символ нового курса Франции“, впервые за 20 лет оказался за пределами списка топ-50 политиков страны. 78% опрошенных оценивают его деятельность отрицательно, тогда как всего месяц назад таких было 70%», — сказала спикер.

По ее словам, рост недовольства говорит о том, что на его стороне больше не хотят оставаться не только представители оппозиции, но и рядовые граждане.

Показательно, что Макрон оказался на 51-й позиции, уступив своему предшественнику на посту премьер-министра, Франсуа Байру. Это говорит о том, что во французском обществе растет запрос на политиков, не связанных с действующей властью. Примечательно, что даже Олланд и Саркози не опускались ниже 43-го места, что свидетельствует о серьезном кризисе доверия к властям Франции.

Отставки высокопоставленных лиц, включая премьер-министра Себастьена Лекорню, и снижение популярности ключевых министров еще больше дестабилизируют ситуацию в правительстве. Даже самые узнаваемые политики не могут похвастаться рейтингом одобрения выше 50%, в то время как представители прогрессивных и экологических движений, наоборот, демонстрируют существенный рост поддержки.

