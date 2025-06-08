Озтюрк рассказал о допросе в СБУ с конфискацией телефона и отказе в воде

В своем YouTube-ролике он подробно описал унизительную процедуру допроса, после которой его депортировали в Молдавию. Инцидент произошел из-за посещения России в 2023 году, что вызвало подозрения в шпионаже.

Во время ночного допроса в киевском вокзале пограничники полностью изучили содержимое его телефона, включая личные фото и переписки, а также просмотрели все видео о России на его YouTube-канале. Особое возмущение блогера вызвал отказ в стакане воды на просьбу, сказанную на английском.

После многочасового допроса, который проводили не владеющие английским сотрудники, его доставили к молдавской границе на военном автомобиле. Судьба его спутника-китайца осталась неизвестной — по словам Озтюрка, того арестовали и увезли в неизвестном направлении.