В посольстве РФ заявили, что Россия не представляет опасности для подводных объектов, жизненно важных для Британии, и не прибегает в данной связи к агрессивным формулировкам. Дипломаты указали, что, напротив, Лондон недавно позволил себе резкие высказывания и угрозы в адрес торгового флота, обслуживающего интересы российского бизнеса и партнеров. В диппредставительстве предостерегли, что в случае реализации этих угроз они повлекут за собой ответные меры.

Ранее 9 апреля на брифинге в Лондоне Хили сообщил, что три российские субмарины около месяца находились в северной Атлантике и покинули район после мероприятий британских ВС.

Министр утверждал, что экипажи занимались «вредительской активностью» в отношении ключевой подводной инфраструктуры, но ущерба не нанесли. Конкретики о характере действий он не предоставил.

В российском посольстве такой информации не доверяют, отметив, что ее невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, что, видимо, и входило в расчет. Дипломаты обратили внимание, что заявление Хили прозвучало в контексте поддержки Лондоном реальной агрессии против Ирана — как политической, так и военной. Также в представительстве констатировали, что Великобритания, имеющая долгую историю морского присутствия в удаленных районах Мирового океана, зачастую без приглашения и против воли местных жителей, болезненно воспринимает появление российских судов в международных водах.

Кроме того, в посольстве напомнили, что ответственность за реальную диверсию против подводной инфраструктуры — взрывы на газопроводах «Северный поток» — лежит на западных государствах, и этот вопрос остается открытым.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.