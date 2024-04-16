Политолог Андрей Перла считает, что Иран устроил массированную воздушную атаку по Израилю в качестве ответа на терроризм с его стороны. По мнению эксперта, в этом вопросе иранцев поддерживает большая часть населения Земли, сообщает «Царьград» .

Перла добавил, что действия Ирана поддерживают даже некоторые жители Израиля. Именно поэтому США так активно осуждают действия Тегерана и помогают Иерусалиму.

«Такую войну, как сейчас, Израиль выиграть все равно не может. Потому что рано или поздно из разоренных поселений приходится уходить — и тут ХАМАС говорит, что победил», — сказал Перла.

Политолог также убежден, что нынешнему правительству Израиля выгоден военный конфликт, поскольку в таких условиях можно отсрочить выборы. Они, по мнению Перлы, сулят нынешним властям лишь поражение.