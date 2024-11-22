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Последствий применения новой российской баллистической ракеты «Орешник» по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины планируют обсудить на экстренном заседании Совета Украина — НАТО, сообщает ТАСС .

Как пишет издание Agence France-Presse (AFP), экстренное заседание состоится на уровне послов по запросу Киева 26 ноября.

«Украина и НАТО проведут во вторник заседание Совета Украина — НАТО, чтобы оценить удар российской гиперзвуковой баллистической ракетой по Украине», — говорится в публикации.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям. В свою очередь РФ применила новейшую систему средней дальности «Орешник» для удара по объекту украинского ОПК в Днепропетровске.

Глава государства добавил, что даже новейшие средства ПВО не способны перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.