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Несостоявшаяся встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде стала показательным эпизодом в пересмотре американских внешнеполитических приоритетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

Досрочный отъезд американского президента в Вашингтон из-за кризиса на Ближнем Востоке отправил Киеву недвусмысленный сигнал.

Встреча политиков была запланирована на 17 июня, но сорвана из-за отъезда Трампа. Немецкое издание интерпретирует это как свидетельство смещения фокуса США с украинского кризиса

«Для Вашингтона пожар в Киеве менее опасен, чем в Тегеране», — констатирует газета

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила отъезд президента необходимостью реагировать на ближневосточный кризис. Сам Трамп намекнул, что возвращается для решения вопроса, «гораздо более серьезного», чем урегулирование ирано-израильского конфликта.

Этот эпизод, по мнению европейских наблюдателей, демонстрирует растущий разрыв в подходах США и ЕС к украинскому вопросу.