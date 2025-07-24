От общего бункера до тенниса: Зеленский и Ермак вместе проводят время

Британское издание Financial Times со ссылкой на собственные источники опубликовало эксклюзивные подробности о жизни президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в условиях военного времени.

Согласно материалу, за два года полномасштабного конфликта отношения между политиками трансформировались в практически братские.

В первые дни войны оба постоянно держали при себе штурмовые винтовки на случай штурма президентского комплекса российским спецназом. Как отмечает источник FT, оружие рассматривалось либо как средство прорыва из окружения, либо как последний аргумент против пленения.

Сейчас, по данным издания, Зеленский и Ермак в условиях постоянных угроз авиаударов вынуждены жить и работать в одном бункере, где даже спят в соседних комнатах. Для разрядки после напряженных рабочих дней они играют в настольный теннис или смотрят классическое кино.

Публикация FT не подкреплена официальными комментариями и ссылается на внутреннюю информацию.