Западные СМИ, комментируя беседу Путина и Трампа, вспомнили известную поговорку: «Если тебя нет за столом, ты в меню». Совершенно очевидно, кого они имели в виду.

Отсутствие Киева не мешает России и США находить общий язык, а украинский кризис решается без участия самой Украины.

Зеленский уловил суть, ответив, что Киев — это не салат и не компот и не может входить в рацион Путина.

«Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — колко ответитила украинскому лидеру Мария Захарова.

Официального представителя МИД России поддержал Дмитрий Медведев.

«В столовой только Россия и Америка. В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски», — пошутил зампред Совета безопасности.