«Основное блюдо — котлета по-киевски»: Медведев ответил Зеленскому о «меню» Путина
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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев поддержал ответ официального представителя МИД РФ Марии Захаровой украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщает «Царьград».
Западные СМИ, комментируя беседу Путина и Трампа, вспомнили известную поговорку: «Если тебя нет за столом, ты в меню». Совершенно очевидно, кого они имели в виду.
Отсутствие Киева не мешает России и США находить общий язык, а украинский кризис решается без участия самой Украины.
Зеленский уловил суть, ответив, что Киев — это не салат и не компот и не может входить в рацион Путина.
«Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — колко ответитила украинскому лидеру Мария Захарова.
Официального представителя МИД России поддержал Дмитрий Медведев.
«В столовой только Россия и Америка. В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски», — пошутил зампред Совета безопасности.