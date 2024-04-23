сегодня в 15:28

«Ощущение, что мы работаем»: депутаты парламента Крыма забыли выключить микрофон

Необычный разговор случился у главы госсовета Крыма Владимира Константинова и его заместителя Ефима Фикса. После перерыва у членов президиума не отключили микрофоны, сообщает Mash.

После объявления перерыва депутаты начали диалог.

— Слушай, возникло ощущение, что мы работаем;

— Да, ничего себе. Пашем.

— И, в принципе, неплохо.

Также на записи разговора слышен женский голос. Сами депутаты пока не прокомментировали данную ситуацию.