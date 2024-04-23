«Ощущение, что мы работаем»: депутаты парламента Крыма забыли выключить микрофон
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Необычный разговор случился у главы госсовета Крыма Владимира Константинова и его заместителя Ефима Фикса. После перерыва у членов президиума не отключили микрофоны, сообщает Mash.
После объявления перерыва депутаты начали диалог.
— Слушай, возникло ощущение, что мы работаем;
— Да, ничего себе. Пашем.
— И, в принципе, неплохо.
Также на записи разговора слышен женский голос. Сами депутаты пока не прокомментировали данную ситуацию.