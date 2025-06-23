Ормузский пролив может закрыться и обрушить нефтяные рынки

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, атака США на иранский урановый объект «открыла ящик Пандоры, и теперь невозможно предсказать последствия». «Черный лебедь» переворачивает ситуацию: удар по Ирану, угроза закрытия Ормузского пролива, сообщает «Царьград».

Понятие «черный лебедь» описывает редкие и непредвиденные события, кардинально меняющие мировую повестку. Термин ввел экономист Нассим Талеб в 2007 году в книге «Черный лебедь: под знаком непредсказуемости». Название отсылает к старинному убеждению, что все лебеди белые, пока в Австралии не обнаружили черных. Так и «черные лебеди» — события, которые кажутся невозможными, но радикально меняют реальность.

К ним относят теракты 11 сентября, падение Берлинской стены, пандемию COVID-19. Но можно ли так назвать удар США по ядерному объекту в Иране?

Чтобы считать событие «черным лебедем», оно должно быть непредсказуемым, иметь масштабные последствия и подвергаться рационализации постфактум. Хотя напряженность между США и Ираном сохраняется годами, атака на ядерные объекты без объявления войны действительно стала неожиданностью, выходящей за рамки обычной логики, — пояснил политолог Дмитрий Бридже в интервью «Царьграду».

По его словам, такие удары подрывают глобальный режим нераспространения ядерного оружия, создавая опасный прецедент. Если ситуация выйдет из-под контроля, это может стать настоящим «черным лебедем».

Блокировка Ормузского пролива — еще более серьезный сценарий. Через этот коридор проходит 20% мировой нефти, и даже временное закрытие спровоцирует рыночный шок, скачок цен и энергетический кризис, — отмечает эксперт.

Пока угроза перекрытия уже влияет на экономику, хотя само событие еще не произошло. Это не классический «черный лебедь», но элемент «серой зоны», где известные риски превращаются в глобальные потрясения.

Настоящие «черные лебеди» часто возникают на периферии внимания: разрыв технологических цепочек, неожиданные союзы, финансовые кризисы или дестабилизация в регионах вроде Кавказа или Латинской Америки, — добавил Бридже.

Если нынешний кризис приведет к пересмотру альянсов — например, сближению Китая, России и Ирана в рамках БРИКС, — это станет не просто геополитическим сдвигом, а полноценным «черным лебедем». Пока же удары по Ирану и эскалация вокруг Ормуза — скорее точки нестабильности, но они могут породить более серьезные потрясения.

Мир в 2025 году становится все уязвимее к кризисам. И в таких условиях «черные лебеди» перестают быть аномалией — они превращаются в новую норму, — подвел итог политолог.