Организаторы дебатов Байдена и Трампа опровергли слух об уловке с эфиром

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CNN: дебаты Байдена и Трампа будут транслироваться без задержек

Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Доналда Трампа будут транслироваться без задержек, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

«Дебаты будут идти в прямом эфире», — говорится в сообщении PR-службы телеканала, который предоставил эфир для политиков.

Таким образом, организаторы события опровергли информацию о том, что режиссеры якобы намерены выпускать трансляцию с задержкой в несколько минут, чтобы дать возможность исправить возможные огрехи Байдена при общении.

При этом ни зрителей, ни представителей прессы в студии впервые в истории события такого масштаба не будет.

Дебаты начнутся в 04:00 по московскому времени в пятницу.