Ордаш: Польша пытается получить преференции в НАТО и ЕС после атаки БПЛА

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что польские власти пытаются добиться политических и финансовых преференций в рамках НАТО и ЕС после инцидента с беспилотниками, сообщает RT .

Ордаш прокомментировал реакцию польских властей на инцидент с беспилотниками. Он отметил, что страна теперь стремится получить дополнительные политические или финансовые преимущества в рамках НАТО и Евросоюза.

«Все шаги, которые предпринимают в последние дни, последние часы польские власти на международной арене, они имеют главную цель, на мой взгляд, — просто поднять ставки», — заявил Ордаш.

Дипломат напомнил, что беспилотные летательные аппараты пересекли границу Польши со стороны Украины. По его словам, министерство обороны России предложило провести совместное расследование произошедшего, однако польская сторона не дала ответа на эту инициативу.