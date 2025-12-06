сегодня в 17:30

Орбан рассказал, что в Москву отправится большая делегация из Венгрии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что в Россию планирует поехать крупная делегация. Она приедет на днях, в начале декабря, сообщает РИА Новости .

Представители Венгрии будут обсуждать с российскими коллегами экономические вопросы. Москва и Будапешт обсудят, как будет выстраиваться стратегическое и экономическое сотрудничество после того, как санкции снимут.

Путин встречался с Орбаном в конце ноября в Москве. Диалог шел примерно четыре часа.

Политики обсуждали отношения между государствами. Поднимался вопрос завершения украинского конфликта. Орбан назвал встречу успешной.

