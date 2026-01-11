Орбан: передача Украине 800 млрд евро ударит по экономике Евросоюза

Отправка Украине 800 млрд евро ослабит ЕС. Киев просит выделить эти средства в течение 10 лет, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети Х, сообщает РИА Новости .

Названная сумма идет без учета военных расходов.

«Это ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху», — подчеркнул Орбан.

Политик отметил, что в Венгрии будут и дальше придавать первостепенное значение собственным гражданам.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 3 января сказала, что государству для восстановления и экономического роста в ближайшие 10 лет необходимо 800 млрд долларов. Получить эти средства Киев собирается с помощью грантов, частных инвестиций и займов. При этом бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом.

