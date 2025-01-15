Орбан не приедет на инаугурацию Трампа из-за Совета ЕС

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится без присутствия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в этот же день будет выступать в Совете ЕС, поэтому не сможет приехать в Вашингтон, сообщает ТАСС .

«20 января премьер-министр Виктор Орбан выступит на конференции в Будапеште с оценкой результатов председательства Венгрии в Совете ЕС», — объяснил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, почему Орбана не будет на инаугурации Трампа.

Традиционный протокол инаугурации американских президентов предполагает присутствие только дипломатических представителей иностранных держав. Однако грядущая церемония может стать исключением — по данным западных СМИ, ряд мировых лидеров получил персональные приглашения на торжество 20 января.

Особое внимание привлекает премьер-министр Венгрии, установивший тесные связи с республиканским кандидатом. После триумфа на выборах в ноябре именно он стал первым европейским лидером, удостоившимся визита в знаменитое поместье Мар-а-Лаго.

Среди приглашенных высокопоставленных лиц оказались лидеры нескольких государств. Си Цзиньпин, возглавляющий Китай, делегирует на мероприятие своего представителя. Также в списке приглашенных значатся глава итальянского правительства Мелони и новый президент Аргентины Милей — такая информация поступила из ряда источников.